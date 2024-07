US-Reporter wird in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt

Jekaterinburg: Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland in einem umstrittenen Spionageprozess zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Das melden russische Nachrichtenagenturen. Dem Reporter des "Wall Street Journal" war vorgeworfen worden, er habe versucht, für die USA an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu gelangen. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. Gershkovich bestreitet die Vorwürfe. Möglicherweise bleibt ihm eine Haftstrafe ganz oder teilweise erspart. Der russische Außenminister Lawrow hatte vorgestern gesagt, es liefen Gespräche über einen Gefangenenaustausch. Dabei gehe es auch um Gershkovich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 18:00 Uhr