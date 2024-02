US-Regisseur Scorsese erhält bei Berlinale Ehrenbär

Bei der Berlinale hat der US-Filmemacher Martin Scorsese am Abend den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk bekommen. Regisseur Wim Wenders würdigte den 81-Jährigen mit den Worten, dieser habe immer für seine Unabhängigkeit und seine künstlerischen Ideen gekämpft. Mit seinen Filmen habe er ein Markenzeichen entwickelt. Berühmt wurde Scorsese unter anderem mit Werken wie "Taxi Driver", "Shutter Island" oder "Gangs of New York".

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 01:00 Uhr