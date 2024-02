US-Regisseur Scorsese erhält bei Berlinale Ehrenbär

Berlin: Bei den Internationalen Filmfestspielen ist der US-Regisseur und Produzent Martin Scorsese mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 81-Jährige erhielt die Auszeichnung im Berlinale-Palast. Dort wird am Abend sein Film "The Departed" gezeigt. Die Leitung der Berlinale würdigte Scorsese nach eigenen Worten als einen Regisseur, der das Medium Film immer wieder auf neue Wege getrieben habe. Mit seinem Werk aus sechs Jahrzehnten habe er das Medium revolutioniert und sich mit jedem neuen Film neu erfunden. Zu Scorseses bekanntesten Werken gehören "Taxi Driver", "Good Fellas" und "The Wolf of Wall Street".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 22:00 Uhr