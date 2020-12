US-Regierungsnetzwerk ist von jüngstem Hackerangriff erheblich betroffen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Von dem jüngsten Hackerangriff in den USA sind die Netzwerke der Behörden erheblich betroffen. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt, arbeitet man weiter daran, das volle Ausmaß dieser Cyberattacke zu verstehen. Man wisse, dass dieser Angriff die Netzwerke innerhalb der Regierung getroffen habe. Welche Informationen dabei erbeutet worden sind, sei bislang unklar. Die Hacker waren über IT-Programme des US-Softwareherstellers SolarWinds in die Netzwerke gelangt und hatten teilweise monatelang Zugriff auf den internen Mailverkehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 11:00 Uhr