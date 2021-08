US-Regierung wirft Afghanistan mangelnde Kampfbereitschaft vor

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung hat Afghanistans Sicherheitskräften schwere Vorwürfe gemacht. Es mangele an Kampfbereitschaft, hieß es vom Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Kirby. Er sagte dem Sender CNN, die afghanischen Sicherheitskräfte seien den Taliban in Bezug auf Ausrüstung, Training und Truppenstärke überlegen und verfügten über eine eigene Luftwaffe. Es sei beunruhigend zu sehen, dass die politische und militärische Führung nicht den Willen gehabt habe, sich dem Vormarsch der militanten Islamisten zu widersetzen. Diese haben mittlerweile mehr als die Hälfte der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle. Mit Herat und Kandahar fielen auch die dritt- und zweitgrößte Stadt des Landes an die Islamisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.08.2021 04:00 Uhr