US-Regierung spricht von Anschlagsgefahr am Flughafen in Kabul

GDL will trotz neuem Bahn-Angebot streiken

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL hält trotz eines neuen Angebots der Bahn am geplanten Streik fest. Um ihn abzuwenden, hatte der Konzern heute angeboten, die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie zu zahlen. Bahn-Personalvorstand Seiler wollte aber in seiner Erklärung keine konkrete Höhe nennen. Die GDL hatte 600 Euro gefordert. Außerdem will die Bahn beim Lohn auf die Gewerkschaft zugehen, aber die von der GDL geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen. In einer ersten Reaktion sagte Gewerkschaftschef Weselsky, die Offerte sei das Papier nicht Wert, auf dem sie stehe. Er forderte ein konkretes Angebot. Seit gestern haben die Lokführer im Güterverkehr die Arbeit niedergelegt. Morgen und übermorgen sind auch im Personenverkehr Streiks geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 18:00 Uhr