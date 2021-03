US-Regierung setzt Katastrophenschutzbehörde an den Grenzen ein

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Weil an der US-Grenze zu Mexiko weiterhin Tausende Migranten ankommen, hat die US-Regierung die Katastrophenschutzbehörde Fema mobilisiert. Wie das Heimatschutzministerium mitteilte, soll die Behörde in den kommenden 90 Tagen bei der Aufnahme, Unterbringung und Weiterleitung unbegleiteter Kinder helfen. Heimatschutzminister Mayorkas sagte, Einrichtungen der Grenzschutzbehörde seien keine Orte, an denen sich Kinder aufhalten sollten. Die Regierung von US-Präsident Biden verfolgt anders als die seines Vorgängers Trump das Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mitarbeiter hätten im Februar mehr als 100.000 Menschen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen - 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast drei Mal so viele wie im Februar vergangenen Jahres.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 08:00 Uhr