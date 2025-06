US-Regierung schickt Soldaten nach Los Angeles

Vance kündigt weiter hartes Durchgreifen in Los Angeles an: Der US-Vizepräsident sagte, man werde in der kalifornischen Metropole die Ordnung wiederherstellen und die Einwanderungsbehörde unterstützen. Nach Razzien und Abschiebungen von Migranten war es in Los Angeles zu Ausschreitungen gekommen. Die US-Regierung hat gegen den Willen der kalifornischen Regierung Soldaten und die Nationalgarde dorthin geschickt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2025 10:45 Uhr