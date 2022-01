US-Regierung reduziert Botschaftspersonal in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das US-Außenministerium hat die Familien von US-Diplomaten angewiesen, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu verlassen. Grund dafür sei die anhaltende Bedrohung durch eine russische Militäroperation, hieß es aus Washington. Nach Angaben des Ministeriums sollen auch weitere in der Ukraine lebende US-Bürger in Erwägung ziehen, aus der Ukraine auszureisen. Es handle sich aber nur um Vorsichtsmaßnahmen, betonte eine hochrangige US-Beamtin. Zudem haben die US-Behörden eine Reisewarnung für Russland, insbesondere die russisch-ukrainische Grenzregion, erlassen. Man habe gegenwärtig nur begrenzte Möglichkeiten, US-Bürgern in Russland zu helfen, heißt es in einer Erklärung. - Außenminister Blinken wird sich am Vormittag mit seinen Amtskollegen aus der EU über die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt austauschen. Diese beraten in Brüssel, Blinken wird per Videokonferenz zugeschaltet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 02:00 Uhr