US-Regierung präsentiert Drei-Phasen-Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat einen Fahrplan für einen Exit aus der Corona-Krise vorgelegt. So dürfen zunächst Restaurants und Fitness-Center wieder öffnen, sofern sie den Mindestabstand zwischen den Besuchern garantieren können. In einem zweiten Schritt können Schulen wieder öffnen und Reisen unternommen werden. In der dritten Phase können Arbeitnehmer wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Wann die Auflagen gelockert werden, entscheiden die Bundesstaaten. Voraussetzung sei, dass dort die Infektionszahlen stetig zurückgehen und ausreichend Tests durchgeführt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 02:00 Uhr