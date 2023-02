US-Regierung kündigt neue Hilfe für Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung stellt der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfen zur Verfügung. Das Pentagon kündigte ein neues Paket im Umfang von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro an. Darin enthalten seien Munition, Drohnen und Ausrüstung zur Minenräumung. Die Hilfen kommen diesmal nicht aus den Beständen des US-Militärs, sondern werden bei der Rüstungsindustrie in Auftrag gegeben. Parallel kündigte die US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland an. Nach Angaben des Weißen Hauses richten sich die Strafmaßnahmen gegen 200 Personen und Einrichtungen, die die Kriegsanstrengungen unterstützen. Die Sanktionen würden sich vor allem gegen Banken und die Rüstungsbranche richten, hieß es aus Washington.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 12:00 Uhr