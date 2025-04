US-Regierung kündigt Gespräche mit Iran an

US-Präsident Trump hat direkte Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm angekündigt: Das sagte er am Rande eines Treffens mit Israels Premier Netanjahu in Washington. Trump wörtlich: "Wir haben am Samstag ein großes Treffen, bei dem wir direkt mit ihnen verhandeln werden." Falls die Gespräche scheitern sollten, werde der Iran in großer Gefahr sein, drohte Trump. Irans Außenminister Araghtschi bestätigte, dass am Sonnabend indirekte Gespräche im Oman geplant seien. Die nun anstehenden Gespräche seien sowohl eine Chance als auch ein Test, schrieb Araghtschi beim Onlinedienst X. Der Ball liege im Feld Amerikas.

