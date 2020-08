US-Regierung kündigt breites Vorgehen gegen chinesische Apps an

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung will chinesische Apps, wenn sie nicht vertrauenswürdig sind, von Smartphones der Amerikaner fernhalten. Außenminister Pompeo erklärte, Apps aus der Volksrepublik China bedrohten die Privatsphäre. Außerdem verbreiten sie nach seinen Worten Computerviren, streuen Propaganda und Falschinformationen. Sie sollten laut Pompeo aus den App Stores in den USA entfernt werden. Neben der Video-App Tiktok, die zuletzt in die Schlagzeilen geraten war, erwähnte Pompeo auch den in China äußerst populären Messenger-Dienst WeChat. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wer und nach welchen Kriterien die Vertrauenswürdigkeit der Apps feststellen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 12:00 Uhr