US-Regierung kritisiert brutalen Einsatz gegen Demonstranten in Myanmar

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die US-Regierung hat den brutalen Einsatz von Sicherheitskräften gegen Demonstranten in Myanmar scharf kritisiert. US-Außenminister Blinken teilte auf Twitter mit, man verurteile die verabscheuungswürdige Gewalt und stehe fest an der Seite des Volkes in Myanmar. Zuvor hatten die Vereinten Nationen mitgeteilt, dass bei landesweiten Protesten gegen den Militärputsch mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt worden seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 05:00 Uhr