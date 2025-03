US-Regierung erhöht Druck auf Grönland mit Besuch von Vizepräsident Vance

US-Vizepräsident Vance besucht Militärstützpunkt in Grönland: Bei seiner Rede vor Ort hat er Dänemark vorgeworfen, nicht genug in die Sicherheit der halbautonomen Insel investiert zu haben. Außerdem nahm er Stellung zu den Äußerungen von US-Präsident Trump, wonach Grönland den USA gehören sollte. Vance sagte dazu, die Menschen in Grönland könnten selbst bestimmen, wie es weitergehe. Man hoffe aber, dass sie sich von Dänemark unabhängig erklären und anschließend Gespräche mit den USA suchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 21:00 Uhr