US-Regierung droht mit landesweitem Tiktok-Verbot

Washington: Die US-Regierung hat mit einem landesweiten Verbot der Video-App Tiktok gedroht. Einem Medienbericht zufolge stellte sie dem chinesischen Mutterkonzern "ByteDance" ein Ultimatum: Entweder er verkaufe seine Anteile an der App, die vor allem von Jugendlichen genutzt wird, oder es werde Tiktok in den USA nicht mehr geben. Wegen der Nähe von Tiktok und "ByteDance" zur chinesischen Regierung befürchten Sicherheitsbehörden, dass die Volksrepublik persönliche Nutzerdaten abgreift oder die App zur Manipulation der öffentlichen Meinung missbraucht. Eine Sprecherin von Tiktok sagte, ein Verbot sei nicht der richtige Ansatz. Wenn es den Vereinigten Staaten um die nationale Sicherheit gehe, müsse es einen transparenten, in den USA ansässigen Schutz von Nutzerdaten und eine Überwachung durch Dritte geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2023 09:15 Uhr