US-Regierung droht mit Ende der Waffenruhe-Verhandlungen

Paris: Im Ringen um Frieden in der Ukraine sendet die US-Regierung unterschiedliche Signale. Außenminister Rubio drohte nach den Gesprächen mit Vertretern europäischer Staaten in Paris mit dem Rückzug seines Landes aus den Verhandlungen. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten, sagte er kurz vor seiner Abreise aus der französischen Hauptstadt. US-Vizepräsident Vance zeigte sich hingegen zuversichtlich was eine Waffenruhe in der Ukraine angeht. Er erklärte bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Rom, man sei optimistisch, dass - so Vance wörtlich - "wir diesen sehr brutalen Krieg zu einem Ende bringen können". Auch Russland sieht nach eigenen Angaben Anzeichen für Fortschritte bei den Gesprächen: Kreml-Sprecher Peskow sagte, man sei entschlossen, den Konflikt mit der Ukraine zu lösen. - Russland und die Ukraine haben heute derweil die Körper getöteter Soldaten ausgetauscht. Nach Angaben der ukrainischen Seite wurden gut 900 Leichname in Empfang genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 16:00 Uhr