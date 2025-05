US-Regierung bietet Prämie für "Selbstabschiebung"

Washington: Die US-Regierung will Menschen, die illegal eingereist sind, eine Prämie von 1.000 Dollar zahlen, wenn sie freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Heimatschutzministerin Noem bezeichnete diese "Selbstabschiebung" als sichersten Weg, die USA zu verlassen und eine Verhaftung zu vermeiden. Über eine App können sich die Betroffenen beim US-Grenzschutz melden. Dann sollen sie Geld für die Reise bekommen und bei Bestätigung der Ankunft in der Heimat die Prämie. US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf die größte Abschiebekampagne der Geschichte in Aussicht gestellt. Die Umsetzung erweist sich jedoch nicht nur als juristisch umstritten, sondern auch als aufwendig und teuer. Laut Ministerium belaufen sich die Kosten für Festnahme, Inhaftierung und Abschiebung im Schnitt auf mehr als 17.000 Dollar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 07:00 Uhr