US-Proteste gegen Abschiebungen weiten sich aus

San Francisco: Am Rande einer Demonstration gegen die Abschiebung von Migranten ist es auch in San Francisco zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden Gebäude und Polizeiautos beschädigt. Die Behörden erklärten die Kundgebung mit Hunderten Teilnehmenden deshalb zur ungesetzlichen Versammlung und lösten sie auf. Etwa 60 Personen seien festgenommen worden. In Los Angeles, wo es seit Tagen teilweise gewaltsame Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gibt, hat die Polizei mittlerweile ein Versammlungsverbot für die Innenstadt erlassen. Mehrere hundert Nationalgardisten haben sich vor Regierungsgebäuden postiert - US-Präsident Trump hatte sie gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom mobilisiert. Dieser hat eine Klage gegen den Einsatz angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 14:00 Uhr