US-Präsidialamt: Trump wird Ergebnis einer fairen Wahl akzeptieren

Behörden in Belarus gehen erneut gewaltsam gegen Demonstranten vor

Minsk: Die Behörden in Belarus sind erneut mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 364 Menschen festgenommen. Allein in Minsk waren es 254, auch in Grodno, Gomel, Borissow und anderen Städten wurden Demonstranten in Gewahrsam genommen, wie das Menschenrechtszentrum Wesna berichtet. Am Abend war es erneut in in vielen Städten in Belarus zu Protesten mit Tausenden von Menschen gekommen. Der umstrittene belarussische Staatschef Lukaschenko hatte sich gestern zum sechsten Mal vereidigen lassen. Das hat international für massive Kritik gesorgt. Die EU verurteilte die Amtseinführung scharf, Großbritanniens Außenminister Raab kündigte Sanktionen an. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen kündigten an, ihre Strafmaßnahmen auszuweiten. Diese richten sich nun gegen 100 Personen, die für Wahlfälschung und Gewalt gegen Demonstranten mitverantwortlich gemacht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.09.2020 20:45 Uhr