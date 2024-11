US-Präsidentschaftswahl ist in vollem Gange

Washington: In den USA läuft die Präsidentschaftswahl: In allen 50 Bundesstaaten sind die Wahllokale geöffnet. Bisher wurden keine größeren Zwischenfälle bekannt. Laut FBI gab es allerdings in mehreren Bundesstaaten gefälschte Bombendrohungen gegen Wahllokale. Viele davon stammten offenbar von russischen E-Mail-Adressen. Umfragen zufolge muss mit einem knappen Ausgang der Wahl zwischen dem republikanischen Kandidaten Trump und seiner demokratischen Herausforderin Harris gerechnet werden. zeigt sich zuversichtlich, zu gewinnen. Nach seiner Stimmabgabe in West Palm Beach in Florida sagte Trump, er habe einen großartigen Wahlkampf geführt. Außerdem erklärte er, er würde eine Niederlage anerkennen, wenn die Wahl fair verlaufe. Die Kandidatin der Demokraten, Harris, warb im Onlinedienst X um letzte unentschlossene Wähler. Harris wörtlich: "Wenn wir kämpfen, gewinnen wir". Die ersten Wahllokale schließen um Mitternacht unserer Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 23:00 Uhr