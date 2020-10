US-Präsidentschaftswahl dürfte hohe Wahlbeteiligung erreichen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA zeichnet sich bereits jetzt eine rekordverdächtige Wahlbeteiligung bei der Präsidentenwahl am 3. November ab. Nach Daten der Universität Florida haben zehn Tage vor dem Wahltermin über 47 Millionen Wähler ihre Stimme per Briefwahl oder persönlich abgegeben. Der Projekteiter geht deshalb davon aus, dass insgesamt rund 65 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen werden. Das wäre die höchste Wahlbeteiligung seit 1908.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.10.2020 02:00 Uhr