US-Präsident verspricht nach Brückeneinsturz in Baltimore Hilfe

Baltimore: US-Präsident Biden hat nach dem Brückeneinsturz in der Ostküstenstadt finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. Bei einer Pressekonferenz sagte Biden, die Regierung wolle die Kosten für den Wiederaufbau der "Francis Scott Key Bridge" übernehmen. Gleichzeitig bat er den Kongress, dies auch zu bewilligen. In der vergangenen Nacht hatte ein Containerschiff in Baltimore die vierspurige Autobrücke zum Einsturz gebracht. Daraufhin stürzten Fahrzeuge samt Insassen in den Patapsco River - und mit ihnen offenbar auch Bauarbeiter. Einsatzkräfte suchen weiterhin nach sechs Vermissten. Zwei Menschen konnten gerettet werden. Dem Gouverneur von Maryland, Moore, zufolge hatte der Frachter wegen eines Stromausfalls einen Notruf abgesetzt. Die Behörden konnten demnach zwar verhindern, dass weitere Fahrzeuge auf die Brücke fuhren, sie aber allem Anschein nach nicht rechtzeitig räumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 23:00 Uhr