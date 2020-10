US-Präsident Trump will das Krankenhaus noch heute verlassen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump will das Krankenhaus, in dem er wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt wird, noch heute verlassen. Auf Twitter erklärte er vor kurzem, er fühle sich "wirklich gut". Und Trump wörtlich: "Haben Sie keine Angst vor Covid". Die weitere Behandlung soll im Weißen Haus stattfinden. Am Freitag war Trump mit Symptomen in ein Militärkrankenhaus in Washington eingeliefert worden. Am Abend war bekannt geworden, dass auch Trumps Pressesprecherin McEnany mit dem Corona-Virus infiziert ist. McEnany trägt meist keine Maske. Die Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus hatte sich wegen der Ansteckungsgefahr schon besorgt gezeigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 21:00 Uhr