US-Präsident Trump wählt bei Präsidentschaftswahl den Kandidaten Trump

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

West Palm Beach: US-Präsident Trump hat heute von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, frühzeitig seine Stimme bei der Präsidentenwahl abzugeben. Trump suchte dafür ein Wahllokal in einer Bibliothek in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf. In die Fernsehkameras sagte er danach wörtlich: "Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt." - Im Anschluss betonte er erneut, dass eine persönliche Stimmabgabe sicherer sei als Briefwahl. - Florida, wo Trump seit gut einem Jahr seinen offiziellen Wohnsitz hat, gehört zu den Bundesstaaten, die ihre Einwohner bereits vor dem offiziellen Wahltermin am 3. November abstimmen lassen. Angesichts der Corona-Krise nutzen in den USA mehr Menschen als sonst die Möglichkeit zur frühen Stimmabgabe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 22:45 Uhr