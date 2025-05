US-Präsident Trump verkündet Verdoppelung der Stahl und Alu-Zölle

Washington: US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA von 25 auf 50 Prozent verdoppeln. Die neuen Aufschläge sollen schon am kommenden Mittwoch gelten. In einer Rede in einem Stahlbetrieb im Bundesstaat Pennsylvania verkündete Trump, die zusätzlichen Einnahmen durch die Zölle würden die Stahlindustrie im Land stärken. Die neuen Regeln dürften auch die Industrie hierzulande treffen: Deutschland zählt zu den zehn größten Exporteuren von Stahlprodukten in die USA. Die Zollpolitik Trumps beschäftigt derzeit auch die Gerichte in den USA. Erst am Donnerstag hatte ein Berufungsgericht den Präsidenten vorerst in seinem Kurs gestärkt. Die bereits verhängten Zölle dürfen für die Zeit des Berufungsverfahrens in Kraft bleiben, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 09:30 Uhr