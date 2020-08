US-Präsident Trump twittert über Wahlverschiebung

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat eine mögliche Verschiebung der Präsidentschaftwahl in den Raum gestellt. Als Grund nannte er, dass Briefwahlen nicht sicher seien. Es wird erwartet, dass diese bei der Wahl am 3. November wegen der Corona-Pandemie stark zunehmen. Darum drohe die Wahl die - so wörtlich - "fehlerhafteste" und "betrügerischste" der US-Geschichte zu werden, schrieb Trump auf Twitter. Der Präsident liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter seinem Herausforderer Biden von den Demokraten. - Die Hürden für eine Verschiebung der Präsidentenwahl sind allerdings sehr hoch, weil der Termin in der Verfassung festgeschrieben ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 18:15 Uhr