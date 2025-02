US-Präsident Trump setzt Zölle gegen Mexiko voerst aus

Washington: Die geplanten US-Zölle auf Waren aus Mexiko werden ausgesetzt - vorerst für einen Monat. Das haben US-Präsident Trump und seine mexikanische Kollegin Sheinbaum nach einem gemeinsamen Telefonat mitgeteilt. Die mexikanische Staatschefin kündigte an, 10.000 zusätzliche Soldaten an der gemeinsamen Grenze zu postieren, um gegen Drogenschmuggel vorzugehen - und erfüllt damit einen Wunsch des US-Präsidenten. Die Europäische Union bereitet sich derweil auf einen möglichen Handelskrieg mit den USA vor. Bei einem Gipfeltreffen kündigten mehrere EU-Staats- und Regierungschefs an, notfalls mit Gegenzöllen zu reagieren.

