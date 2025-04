US-Präsident Trump ruft Bevölkerung zum Durchhalten auf

Washington: US-Präsident Trump hat die Bevölkerung seines Landes zum Durchhalten aufgerufen. Hintergrund sind die massiven Turbulenzen in Folge seiner angekündigten Zollpolitik. Börsen weltweit brachen ein - auch in den Vereinigten Staaten. Dort gibt es auch immer mehr Sorgen vor einem neuen deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise und einer Schwächung der Wirtschaft. Trump schrieb dazu in den sozialen Medien wörtlich: "Bleibt stark, es wird nicht leicht, aber das Endergebnis wird historisch". Der Präsident weiter: Seine Regierung bringe Jobs und Unternehmen zurück ins Land wie nie zuvor. Außerdem erklärte er mit Blick auf den Handelskonflikt mit China, das Land sei viel härter getroffen worden als die USA. Peking und andere Regierungen kündigten eine starke Gegenreaktion auf die zusätzlichen Zölle an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 17:00 Uhr