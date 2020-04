US-Präsident Trump legt Plan für Lockerung der Corona-Beschränkungen vor

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat einen Drei-Stufen-Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen vorgelegt. Demnach dürfen zunächst große Einrichtungen wie Gaststätten und Fitness-Studios öffnen, wenn sie den Abstand zwischen den Besuchern garantieren. In einem zweiten Schritt sind unter anderem Schulöffnungen möglich. In einer dritten Phase dürfen Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Einen genauen Zeitplan beinhalten die Richtlinien nicht. Die Bundesstaaten sollen den Plan umsetzen, wenn eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sind. Etwa wenn die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen zwei Wochen lang rückläufig gewesen ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 01:00 Uhr