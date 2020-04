US-Präsident Trump kündigt Einwanderungsstopp an

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Präsident Trump hat angekündigt, die Einwanderung in die USA für die nächsten 60 Tage zu begrenzen. Betroffen davon seien alle, die sich um einen dauerhaften Aufenthalt mit einer Green Card bemühen. Jobs und medizinische Ressourcen würden nun für Amerikaner gebraucht, so Trump. Schon heute will er einen entsprechenden Erlass unterzeichnen. Außerdem hat der US-Senat ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von 480 Milliarden Dollar beschlossen. Mit dem neuen Paket soll ein erfolgreiches Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen aufgestockt werden, das vergangene Woche bereits ausgeschöpft worden war. Die Demokraten binden ihre Zustimmung dazu aber an zusätzliche Mittel für das Gesundheitswesen und mehr Coronavirus-Tests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 07:00 Uhr