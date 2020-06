US-Präsident Trump droht mit Einsatz des Militärs im Inland

Nachrichtenarchiv - 02.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat damit gedroht, wegen der Unruhen das Militär im Inland einzusetzen. Er werde "tausende schwer bewaffnete Soldaten" nach Washington entsenden, falls die einzelnen Staaten die Gewalt nich selbst eindämmten, sagte Trump in der US-Hauptstadt. Vor dem Weißen Haus war es erneut zu Protesten gekommen. Aufnahmen des Senders CNN zeigten, wie die Polizei mit Tränengas gegen die Demonstranten vorging. Vor einer Woche war der Afroamerikaner George Floyd nach einem Polizeieinsatz gestorben. Ein Polizist hatte ihm mehr als acht Minuten lang sein Knie in den Hals gedrückt. Seitdem kommt es in vielen US-Städten zu Protesten und Ausschreitungen. New York verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Derweil liegt das Ergebnis einer Autopsie vor, die die Familie von George Floyd in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist der 46-Jährige erstickt. Das Gutachten widerspricht damit dem vorläufigen Ergebnis der offiziellen Autopsie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.06.2020 02:00 Uhr