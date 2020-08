US-Präsident Trump bringt Verschiebung der Wahl ins Gespräch

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat eine Verschiebung der Präsidentenwahl im November ins Gespräch gebracht. Auf Twitter schrieb Trump, wegen der Zunahme der Briefwahl in der Corona-Krise drohten die - so wörtlich - "betrügerischsten Wahlen in der Geschichte". Es wäre eine große Peinlichkeit für die USA. Trump hatte zuletzt häufig die Briefwahl-Möglichkeit kritisiert. Der gesetzlich vorgeschriebene Wahltermin am 3. November kann allerdings nur vom Kongress geändert weren. Und da dort die Demokraten die Mehrheit haben, gilt das als unwahrscheinlich. In landesweiten Umfragen liegt Trump derzeit deutlich hinter seinem Herausforderer Biden .

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 19:30 Uhr