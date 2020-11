US-Präsident Trump beansprucht noch während der Auszählung den Wahlsieg

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat sich noch während der laufenden Auszählung der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Im Weißen Haus sagte er, der Vorsprung der Republikaner in den noch offenen Schlüsselstaaten sei nicht mehr einzuholen. Bei den bereits feststehenden Stimmen im Wahlmänner-Kollegium liegt derzeit der demokratische Kandidat Biden zwar leicht vorne. Von der erforderlichen Mehrheit - 270 Stimmen - ist er aber noch weit entfernt. In den meisten der noch offenen Staaten führt tatsächlich Trump, teilweise mit deutlichem Vorsprung. Trump warf den Demokraten vor, die Wahl illegal zu beeinflussen und will deshalb den Oberste US-Gerichtshof einschalten. Wörtlich sprach er von einem "Betrug am amerikanischen Volk", ohne jedoch Beweise zu nennen. Derzeit ist die Auszählung in den umstrittenen Staaten unterbrochen. Sie soll am Nachmittag unserer Zeit fortgesetzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 09:45 Uhr