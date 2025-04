US-Präsident signalisiert möglichen Zoll-Deal mit der EU

Washington: Im Zollstreit mit der Europäischen Union hat US-Präsident signalisiert, sich einigen zu wollen. Beim Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Meloni im Weißen Haus sagte er, er glaube zu 100-Prozent an einen Zoll-Deal. Die Rechtspopulistin hatte vorher von vielen Gemeinsamkeiten gesprochen, auch in Handelsfragen. Sogar im Zollkonflikt mit China erwartet Trump eine Einigung, ohne Details zu nennen. Die Verhandlungen könnten in drei bis vier Wochen abgeschlossen sein. Er habe keine Eile, so Trump. CDU-Chef Merz warnte davor, dass Europa durch die US-Zölle noch stärker mit chinesischen Produkten überschwemmt wird. Schon jetzt kämen jeden Tag mehr als 400.000 kleine Paketsendungen an. Merz forderte die EU-Kommission auf zu handeln und die Verbraucher besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 09:00 Uhr