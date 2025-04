US-Präsident glaubt an Einigung im Zollstreit mit der EU und China

Washington: US-Präsident Trump lenkt bei seiner Zollpolitik immer mehr ein. Bei dem Besuch von Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus sagte er, er glaube zu "hundert Prozent" an einen Zoll-Deal mit der Europäischen Union. Dabei fand Meloni versöhnliche Worte und bezeichnete die USA als verlässlichen Partner in Handelsfragen. Ihre Kritik an den Zöllen wiederholte sie nicht, vielmehr betonte sie die Einheit des Westens. Mit Blick auf China bestätigte Trump erstmals, dass es neue Verhandlungen gebe und etwas ausgearbeitet werde. Er wolle nicht, dass die Zölle noch höher werden. Es komme schließlich irgendwann der Punkt, an dem die Leute nicht mehr kaufen, sagt der US-Präsident im Weißen Haus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 06:00 Uhr