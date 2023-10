US-Präsident fordert deutliche Erhöhung humanitärer Hilfe für Gazastreifen

Washington: US-Präsident Biden hat eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gefordert. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanjahu sagte er laut einer Erklärung des Weißen Hauses, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden. Biden telefonierte demnach auch mit Ägyptens Präsident Sisi. Dabei kamen die beiden Staatschefs den Angaben zufolge überein, die Lieferungen von heute an und auf kontinuierliche Art zu beschleunigen und zu erhöhen. Israel hat indes verstärkt Militärfahrzeuge und Soldaten in den Gazastreifen geschickt, bis jetzt jedoch nicht offiziell den Beginn einer Bodenoffensive erklärt. Bei Luftangriffen sollen zudem über 450 Stellungen der Hamas getroffen worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 22:30 Uhr