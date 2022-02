US-Präsident Biden verurteilt das russische Vorgehen in der Ostukraine

Washington: Die USA haben das Vorgehen in der Ostukraine verurteilt und Präsident Putin vorgeworfen vorsätzlich einen Krieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. US-Präsident Biden sagte, Russland allein sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür zur Rechenschaft ziehen. Biden erklärte weiter, er werde die Situation im Weißen Haus beobachten und ständig von seinem Sicherheitsteam unterrichtet werden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem rücksichtslosen und unprovozierten Angriff Russlands auf die Ukraine. Dieser Angriff gefährdet das Leben zahlloser Zivilisten, sagte er in Brüssel. Trotz zahlloser und nicht nachlassender diplomatischer Bemühungen habe Russland den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt, so der Nato-Generalsekretär. Kurz zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres noch in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats an Russland appelliert, eine geplante Attacke abzubrechen. Wörtlich sagte der Generalsekretär: Präsident Putin, stoppen Sie ihre Truppen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 06:00 Uhr