US-Präsident Biden verspricht Ukraine weitere Waffen für eine Milliarde Dollar

Nachrichtenarchiv - 15.06.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Wert von einer Milliarde Dollar zugesagt. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen außerdem 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt werden. Bei den Rüstungsgütern handele es sich um weitere Artillerie, Waffen zur Küstenverteidigung und Munition. Biden sicherte Selenskyj in dem Gespräch erneut zu, dass die USA weiter an der Seite der Ukraine stehen. Nach einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel wurde bekannt, dass Deutschland der Ukraine nur drei statt der geplanten vier Raketenwerfer vom Typ Mars-II liefern will. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, sie gehe damit an die Grenzen der Belastbarkeit der Bundeswehr, aus deren Beständen die Waffen kommen sollen. Dazu kommen ihren Worten zufolge mehrere hundert Raketen mit einer Reichweite von etwa 80 Kilometern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 21:00 Uhr