US-Präsident Biden verspricht Tornado-Opfern finanzielle Hilfen

16.12.2021 02:00 Uhr

Mayfield: US-Präsident Biden hat den Betroffenen in der Tornadoregion finanzielle Hilfen versprochen. Er sagte, am Geld solle der Wiederaufbau nicht scheitern. Bei einem Besuch in Kentucky sagte Biden, das Ausmaß der Zerstörung sei fast nicht zu glauben. Am Wochenende hatten mehr als 30 Tornados in Kentucky und anderen Bundesstaaten Tausende Häuser zerstört. Mindestens 88 Menschen kamen ums Leben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 02:00 Uhr