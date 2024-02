US-Präsident Biden und Jordaniens König Abdullah II. warnen Israel vor Offensive in Rafah

Washington: US-Präsident Biden hat den jordanischen König Abdullah II zu Gesprächen über den Gazakrieg empfangen. Im Anschluss verlangte Biden einen Schutz der Menschen in Rafah im Süden des Gazastreifens. Eine Militäroperation dort dürfe nicht ohne einen glaubwürdigen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit der Menschen dort stattfinden, mahnte er. Auch Abdullah II. warnte deutlich vor der geplanten israelischen Offensive. Diese werde mit Sicherheit zu einer weiteren humanitären Katastrophe führen, der Krieg müsse aufhören, so das jordanische Staatsoberhaupt. Biden teilte außerdem mit, die USA arbeiteten an einem Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das auch eine Waffenruhe vorsehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 03:00 Uhr