US-Präsident Biden spricht auf Sicherheitskonferenz

München: US-Präsident Biden wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Das hat der Leiter der Tagung, Ischinger, dem BR bestätigt. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident bei der weltweit wichtigsten Konferenz für Sicherheitsfragen vertreten sein wird. Sie findet Corona bedingt Ende kommender Woche verkürzt und in rein virtueller Form statt. US-Präsident Biden wird aus Washington zugeschaltet. Er wird voraussichtlich eine Grundsatzrede zum transatlantischen Verhältnis halten und sich im Anschluss daran möglicherweise einer Diskussion stellen. Für Konferenzleiter Ischinger hat Bidens Zusage Symbolwert. Die Tatsache, dass der US-Präsident seine erste Rede an die Adresse der Europäer ausgerechnet bei der Münchner Sicherheitskonferenz hält, sei auch ein Ausdruck der gewachsenen Erwartungshaltung an Deutschland, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 18:15 Uhr