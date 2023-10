US-Präsident Biden reist morgen nach Israel

Jerusalem: US-Präsident Biden wird morgen nach Israel reisen. Das hat der amerikanische Außenminister Blinken am frühen Morgen in Jerusalem mitgeteilt. Blinken sagte vor Journalisten in der US-Botschaft, Biden wolle die Solidarität mit Israel und das Recht des Landes auf Selbstverteidigung bekräftigen. Der US-Außenminister hatte zuvor mehr als sieben Stunden lang mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu über die Lage beraten. Bundeskanzler Scholz wird bereits heute nach Israel reisen und im Anschluss Ägypten besuchen.

