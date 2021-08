US-Präsident Biden rechnet mit weiterem Anschlag in Kabul

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden rechnet mit einem weiteren Anschlag in Kabul. Militärkommandeure hätten ihm gesagt, so Biden, dass in den nächsten 24 bis 36 Stunden eine erneute Attacke "sehr wahrscheinlich" sei. Außerdem drohte Biden dem afghanischen Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat": Der gestrige Drohnenangriff sei nicht die "letzte" Reaktion gewesen. Am Donnerstag kamen bei einem Selbstmordattentat des örtlichen IS rund 170 Menschen ums Leben, darunter 13 US-Soldaten. Gestern töteten die USA mit einem Drohnenangriff zwei hochrangige Mitglieder der Terrorgruppe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 01:00 Uhr