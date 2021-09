US-Präsident Biden kündigt neue Ära der Diplomatie an

Shortlist des Deutschen Buchpreises ist paritätisch besetzt

Frankfurt/Main: In der Endrunde des Deutschen Buchpreises stehen in diesem Jahr Werke von drei Frauen und drei Männern. Die sechs Finalisten zeigten den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, hieß es seitens der Jury. Sie zeugten zudem von der immensen Lust und hohen Könnerschaft, Geschichten zu erzählen. In der Endauswahl stehen Werke von Monika Helfer, Mithu Sanyal, Antje Rávik Strubel sowie von Norbert Gstrein, Christian Kracht und Thomas Kunst. Welches Buch die Jury in Frankfurt am Main am Ende als den besten Roman des Jahres 2021 auszeichnen wird, steht in vier Wochen fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 18:00 Uhr