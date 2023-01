US-Präsident Biden gratuliert McCarthy zur Wahl

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Präsident Biden hat dem Republikaner Kevin McCarthy zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gratuliert. Er sei zur Zusammenarbeit bereit, wenn ihm das möglich sei, sagte Biden. Für die Demokraten ist nun die Zeit vorbei, in der sie sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit hatten. In seiner Antrittsrede verwies McCarthy auf die staatliche Gewaltenteilung. Es sei nun Zeit für die Republikaner, eine Kontrollinstanz zu sein und der Politik des Präsidenten ein gewisses Gleichgewicht zu verleihen. McCarthy brauchte insgesamt 15 Wahlgänge, um in das Amt gewählt zu werden. Zum ersten Mal seit 100 Jahren erhielt der Sprecher des Repräsentantenhauses nicht auf Anhieb eine Mehrheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 17:00 Uhr