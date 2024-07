US-Präsident Biden gibt Rennen um zweite Amtszeit auf

Washington: US-Präsident Biden gibt seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit auf. Eine entsprechende Erklärung hat er vor etwas mehr als einer halben Stunde in verschiedenen Sozialen Medien-Plattformen veröffentlicht. Darin verwies er auf Erfolge seiner Regierung, etwa, dass Amerika jetzt die stärkste Wirtschaft in der Welt habe. Und er schreibt, es sei die größte Ehre seines Lebens gewesen, Amerika als Präsident zu dienen. Er glaube aber, es sei im besten Interesse seiner Partei und des Landes, wenn er sich zurückziehe. Er wolle sich im Laufe der kommenden Woche noch in einer Rede an die Nation wenden. Biden schlug vor, dass statt ihm Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen ums Weiße Haus geht. Der Druck bei den Demokraten auf Biden war zuletzt immer größer geworden. Viele führende Politiker der Partei zweifelten öffentlich an, dass die körperliche und geistige Fitness Bidens für eine zweite Amtszeit ausreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2024 20:30 Uhr