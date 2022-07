US-Präsident Biden ehrt Holocaust-Opfer in Israel

Nachrichtenarchiv - 13.07.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Zum Auftakt seiner Nahost-Reise hat US-Präsident Biden in der Gedenkstätte Yad Vashem der Opfer des Holocaust gedacht. Er legte einen Kranz nieder und traf Überlebende des Völkermordes der Nazis an den Juden. Biden wurde bei seinem Besuch begleitet von Israels Ministerpräsident Lapid, der den US-Präsidenten auch am Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv empfangen hatte. Dort hatten beide Politiker das enge Verhältnis ihrer Länder zueinander betont. Lapid sagte, Biden sei einer der besten Freunde, die Israel je gekannt habe. Biden wiederum sicherte Israel die anhaltende Unterstützung der USA zu. Außerdem sprach er sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aus. Am Freitag ist auch ein Treffen von Biden mit Palästinenserpräsident Abbas geplant.

