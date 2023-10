US-Präsident Biden drängt auf baldige Neuwahl des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses

Washington: Nach der Absetzung des republikanischen Sprechers im Repräsentantenhaus McCarthy durch die Abgeordneten hat US-Präsident Biden die Kongresskammer aufgerufen, schnell einen Nachfolger zu wählen. Danach sieht es aber nicht aus. McCarthy, der seinen Posten in einem historisch einmaligen Misstrauensvotum durch demokratische und rechtextreme republikanische Abgeordnete verloren hat, will nicht erneut antreten. Mehrere republikanische Abgeordnete sagten dem Sender CNN, Kandidaten sollten nun binnen einer Woche gefunden werden. Der radikale republikanische Abgeordnete Matt Gaetz hatte den Aufstand gegen seinen Parteikollegen angeführt. Der Trump-Anhänger wirft McCarthy unter anderem vor, er mache gemeinsame Sache mit dem demokratischen Präsidenten Biden. Anlass ist der Haushaltsstreit in den USA. McCarthy hatte am Wochenende mit den Stimmen von Demokraten einen drohenden Stillstand der Regierung im letzten Moment abgewendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 23:00 Uhr