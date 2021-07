US-Präsident Biden bestätigt Nominierung Gutmanns als Botschafterin in Berlin

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat die geplante Neubesetzung des Botschafterpostens in Deutschland bestätigt: Die Politikwissenschaftlerin Amy Gutmann soll künftig die diplomatische Vertretung in Berlin leiten. Die 71-jährige Präsidentin der renommierten Pennsylvania University mit deutsch-jüdischen Wurzeln wäre die erste Frau auf dem Posten. Gutmanns Nominierung muss vom US-Senat bestätigt werden. Der diplomatischen Personalie wird große Bedeutung für den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen beigemessen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.07.2021 03:00 Uhr